◇明治安田J1リーグ第34節鹿島0―0神戸（2025年10月17日ノエビアスタジアム神戸）優勝争いの大一番となった首位・鹿島と4位・神戸の直接対決はスコアレスドローで決着した。序盤から敵地で勢いにのみ込まれた鹿島は防戦一方となったが、開始早々にGK早川が至近距離から打たれた大迫のシュートを左足で防いだ。DF陣も次々と体を張った守備で神戸の猛攻をしのぎ、最後までゴールは割らせなかった。次戦25日も敵地で京都と