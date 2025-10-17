【ソウル共同】韓国与党「共に民主党」は17日、村山富市元首相の逝去を受けてコメントを発表し、深い哀悼の意を表明した。1995年の「村山談話」に触れ「初めて過去の歴史を『侵略』と明言し、真摯な謝罪と歴史認識を示した勇気ある指導者だった」とたたえた。村山談話について「韓日両国が不幸な過去を乗り越え、相互理解と和解、未来志向の協力関係に進む精神的土台となった」と評価した。現在、一部の日本の指導者が村山さん