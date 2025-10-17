首相指名選挙を巡り、日本維新の会の藤田文武共同代表は１７日の記者会見で「これ以上、野党の枠組みを模索するのは非常に難しい」と語り、立憲民主と国民民主の両党に、３党で統一候補を目指す協議への参加を打ち切ると伝えたと明らかにした。これにより、現状では野党が首相指名で自民党の高市総裁を上回ることは困難となった。維新の通告は、自民との連立政権樹立に向けた協議の進展を踏まえた対応だ。これを受け、国民民主