ようやく深まりつつある“秋”。 【画像を見る】白黒フィルムで見る！宝福寺の秋風景 今月は、“秋”をテーマに、1960年に山陽TVニュースで放送されたシリーズ『ふるさとの秋』を紹介します。 岡山県総社市井尻野にある「宝福寺」。臨済宗東福寺派の寺院で、地方の中でも有力な禅宗寺院です。水墨画の画聖・雪舟(1420年 現・総社市赤浜生まれ）が幼いころを過ごしたことでも有名で、「涙でネズミを描いた」と