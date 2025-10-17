【その他の画像・動画等を元記事で観る】 国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN』（MAJ）開催ウィークの5月21日に、世代・国境を超えたアーティストが参加し、京都を代表するライブハウス「京都磔磔」と「KYOTO MUSE」で同時開催されたオムニバスライブ『MUSIC AWARDS JAPAN SOUND SCRAMBLE supported by 京都芸術大学』。 この模様が、10月17日、10月24日、10月31日の3週にわたってMAJ公式YouTubeチャンネ