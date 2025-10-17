◇セCSファイナルステージ第3戦阪神4―0DeNA（2025年10月17日甲子園）「2025JERAクライマックスシリーズ（CS）セ」のファイナルステージ（S）第3戦の阪神―DeNA戦が17日に行われ、阪神が4―0で勝利し、3連勝で日本シリーズへの進出を決めた。試合は初回、佐藤輝の目の覚めるような本塁打が飛び出した。1死一、二塁から、DeNA先発の左腕ケイのスライダーをバックスクリーンに放り込む先制3ラン。甲子園に大歓声を呼び