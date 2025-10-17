◇プロ野球セ・リーグ CSファイナルステージ第3戦 阪神4-0DeNA(17日、甲子園球場)阪神の郄橋遥人投手が日本シリーズ進出を決める大事な一戦で圧巻の投球。DeNAに3連勝し日本シリーズ進出を決めました。郄橋投手は3回、8番・石上泰輝選手から始まる下位打線を全て三振で奪い3アウトとします。さらに4回は2番・桑原将志選手をカットボールで三振、続く佐野恵太選手は3球三振で前の回から5者連続三振を奪いました。5回は3