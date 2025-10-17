来年6月から導入する宿泊税について県は17日、具体的な使い道の案を取りまとめました。阿部守一知事「この長野県の観光政策は新年度からは新たなフェーズ（段階）に入るというふうに思っているので、そうした感覚を共有して取り組んでもらいたい」来年6月から県が徴収を始める宿泊税。1泊6000円以上の宿泊に300円を課税するもので、開始から3年間は、低価格帯の宿泊事業者に配慮して、1泊200円とします。県は17日、宿泊税を