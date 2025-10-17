◆米女子プロゴルフツアーＢＭＷ女子選手権第２日（１７日、韓国・パインビーチＧＬ＝６７８５ヤード、パー７２）第２ラウンドが行われ、４位から出た竹田麗央（ヤマエグループＨＤ）が６６と伸ばし、通算１３アンダーで首位と３打差の３位に順位を上げた。６５をマークした畑岡奈紗（アビームコンサルティング）が１２アンダーの５位。山下美夢有（みゆう、花王）は６６で回り、１０アンダーの６位に浮上した。馬場咲希（