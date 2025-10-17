赤色灯17日午後7時35分ごろ、熊本市中央区の繁華街で「刃物を持った人を取り押さえた際に負傷者が出た」と熊本県警から同市消防局に通報があった。消防によると、30代男性1人が軽傷だが、救急搬送はしていない。県警は、はさみを示したとして暴力行為法違反の疑いで、住所不詳の自称清永邦光容疑者（79）を現行犯逮捕した。県警が詳しい状況を調べている。逮捕容疑は、同市中央区辛島町の公園で、男性にはさみを示して脅迫した