「ＪＥＲＡＣＳセ・ファイナルＳ・第３戦、阪神−ＤｅＮＡ」（１７日、甲子園球場）阪神の先発・高橋のノーヒットノーランが途絶えた。八回１死で代打・松尾にカウント２−２と追い込んでから高め直球をはじかれ中前へ。史上初のＣＳファイナルでのノーヒットノーランが目前に迫った中で途切れてしまったが、球場からは温かい拍手が降り注いだ。しかし続く林にも中前打を浴び、度会には初球を右前に運ばれる３連打で１死満