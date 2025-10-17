歌手松任谷由実（71）が17日、都内で40枚目のアルバム「Wormhole／Yumi AraI」（11月18日発売）世界最速先行試聴会に出席した。同作で初めて「Yumi AraI」名義を使用。AIを駆使し、荒井由実時代から現在に至るまでの数百におよぶボーカルトラックを音声合成ソフトに学習させ、“別次元の荒井由実”の声を生成し、楽曲を制作した。「ひと言で表すと、キャリアを積んできたからこそテクノロジーに今までのエッセンスをつぎ込むことが