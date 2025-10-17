²Î¼ê¾¾Ç¤Ã«Í³¼Â¡Ê71¡Ë¤¬17Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç40ËçÌÜ¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖWormhole¡¿Yumi AraI¡×¡Ê11·î18ÆüÈ¯Çä¡ËÀ¤³¦ºÇÂ®Àè¹Ô»îÄ°²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£Æ±ºî¤Ç½é¤á¤Æ¡ÖYumi AraI¡×Ì¾µÁ¤ò»ÈÍÑ¡£AI¤ò¶î»È¤·¡¢¹Ó°æÍ³¼Â»þÂå¤«¤é¸½ºß¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î¿ôÉ´¤Ë¤ª¤è¤Ö¥Ü¡¼¥«¥ë¥È¥é¥Ã¥¯¤ò²»À¼¹çÀ®¥½¥Õ¥È¤Ë³Ø½¬¤µ¤»¡¢¡ÈÊÌ¼¡¸µ¤Î¹Ó°æÍ³¼Â¡É¤ÎÀ¼¤òÀ¸À®¤·¡¢³Ú¶Ê¤òÀ©ºî¤·¤¿¡£¡Ö¤Ò¤È¸À¤ÇÉ½¤¹¤È¡¢¥­¥ã¥ê¥¢¤òÀÑ¤ó¤Ç¤­¤¿¤«¤é¤³¤½¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤Ëº£¤Þ¤Ç¤Î¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤ò¤Ä¤®¹þ¤à¤³¤È¤¬