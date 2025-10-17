レアル・マドリードのドイツ代表DFアントニオ・リュディガーは、今季いっぱいで放出となりそうだ。2022年にチェルシーから加入したリュディガーはレアルの守備の要であったが、太ももを負傷し離脱中。これまでの2シーズンをかなりの稼働率で戦いつづけており、疲労の蓄積があったともいわれている。そんななか『BILD』は、今季末の終了するリュディガーの契約は延長されないと報じた。これまでも何度か小さな怪我を繰り返しており