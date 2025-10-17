セクシーな投稿で注目され、Instagramのフォロワー180万人を持つスペイン人モデルのジェシカ・ゴイコエチェアさんは、レアル・ベティスDFマルク・バルトラと復縁したいと考えているかもしれない。『THE Sun』は、「世界でもっとも大胆なWAGが、サッカー選手の元カレと復縁したとの噂を巻き起こした」と伝えている。ゴイコエチェアさんは以前バルトラと交際しており、パワーカップルと話題になっていたが、2023年にバルトラと破局。