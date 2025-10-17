◆２０２５パーソルクライマックスシリーズパ最終ステージ第３戦ソフトバンク―日本ハム（１７日・みずほペイペイドーム）パ・リーグの首位打者に輝いたソフトバンク・牧原大成内野手が苦戦している。２回無死一塁で遊飛、４回１死二塁で二ゴロに倒れると、７回無死一塁では３球三振。ＣＳは申告敬遠が１つあるが、ここまで１２打席で１１打数無安打となった。