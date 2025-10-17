◆２０２５パーソルクライマックスシリーズパ・最終ステージ第３戦ソフトバンク―日本ハム（１７日・みずほペイペイドーム）日本ハム・郡司裕也が勝利をたぐり寄せる３点二塁打を放った。３点リードの７回２死満塁で強烈なライナーを中堅へ。中堅手の周東がダイビングキャッチを試みるも捕球できず、打球が左中間を転々とする間に３人の走者が生還。「勝つ」と短くコメントした。第２戦では２度の好機に凡退もこの日