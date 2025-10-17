矢野貴之（41＝大井）が17日、川崎11Rのカラリパヤットで勝ち、地方通算3000勝を達成した。02年4月12日の初騎乗から1万9998戦目。地方競馬（ばんえい競馬を除く）の現役では昨年4月18日の吉原寛人以来、11人目の快挙となった。5Rをポッドデュークで鮮やかに逃げ切り偉業に王手かけると、メインレースでは単勝オッズ1.1倍の圧倒的人気に応えた。矢野は「この数字はすごい数字だと自分でも思いますし、何よりここまで応援し