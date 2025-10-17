歌手の五木ひろしが１７日、東京・江戸川区総合文化センター大ホールで行われた、日本歌手協会が主催する「第５２回歌謡祭〜歌は世につれ…昭和１００年・戦後８０年〜」に出演。昼・夕公演の両方にまたがって計４曲を熱唱した。７月に緊急入院し、慢性閉塞（へいそく）性肺疾患と気管支炎の診断を受けたが、それを感じさせない歌声で魅了。完全復活を印象づけた。歌手生活６０周年とあって「好きな歌の道を歩いてこられたこと