【モスクワ共同】ロシア大統領府は17日、プーチン大統領がハンガリーのオルバン首相と電話会談したと発表した。プーチン氏とトランプ米大統領は米ロ首脳会談のハンガリー開催で合意。オルバン氏はプーチン氏との電話後に「準備は全速力で進んでいる」とフェイスブックに投稿し、意気込みを示した。ロシアのペスコフ大統領報道官は17日、米ロ首脳会談は「今後、2週間かそれよりやや遅れて開催される」との見通しを示した。先延