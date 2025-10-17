◇プロ野球セ・リーグ CSファイナルステージ第3戦 阪神-DeNA(17日、甲子園球場)阪神先発・郄橋遥人投手の好投にスタンドから大歓声が送られました。7回までDeNA打線をノーヒットに抑えていた郄橋遥人投手は8回のマウンドにも上がると1アウト後、3連打で満塁とされます。郄橋投手はこのピンチで代打戸柱恭孝選手にレフトへ浅いフライを打たれますが、レフトの小野寺暖選手が猛ダッシュで前進しギリギリ捕球でアウ