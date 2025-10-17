2025年10月5日に北海道鹿追町ライディングパークで開催された「第26回全日本エンデュランス馬術大会」において、元競走馬のカタールパール（牡9）が最高峰クラスとなるEN100キロ選手権競技で優勝した。サラブレッドによる同競技の制覇は史上初の快挙となる。カタールパールは2020年に競走馬を引退し、翌年から乗馬クラブクレイン千葉富里で乗用馬として再スタート。身体能力の高さが評価され、2023年から“馬のマラソン”と呼