Cygamesは、アニメ『ウマ娘 シンデレラグレイ』第16話「世界レベル」のWEB予告映像、先行カット、あらすじを公開した。放送は10月19日（日）16時30分から、TBS系全国28局ネットで予定されている。第16話では、国際招待G1「ジャパンカップ」を舞台に、世界各国から強豪ウマ娘が集結。中でも凱旋門賞を制したイタリア代表トニビアンカが登場し、“世界最強”の名にふさわしい存在感を放つ。六平は海外勢の情報を探るためベルノに