「2025ヤングジョッキーズシリーズ ファイナルラウンド」への出場権をかけて、地方競馬およびJRAの若手ジョッキーが争う代表騎手選定競走「2025ヤングジョッキーズシリーズ トライアルラウンドが10月16日、川崎競馬場で行われた。ダート1500mで行われた第1戦は、長浜鴻緒騎手（JRA）騎乗のアンジェラカフェが直線外から追い込んで勝利。2着は及川烈騎手（浦和）騎乗のベニノレーヴ、3着には上里直汰騎手（JRA）騎乗のオビワン