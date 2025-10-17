ＷＷＥの日本大会「ＷＷＥスーパーショージャパン」（１７、１８日＝両国国技館）初日大会が１７日に開催され、女子ＵＳ王者で?美しき狂気?ことジュリアが、日本初凱旋で同王座の防衛に成功した。昨年９月にＷＷＥに移籍すると、今年１月に第３ブランド・ＮＸＴでＮＸＴ女子王座を戴冠。その後も勢いの止まらないジュリアは、５月にスマックダウンのメインロースターに電撃昇格し、６月にはＵＳ王座を手にした。この日第３試