「2025ヤングジョッキーズシリーズ ファイナルラウンド」への出場権をかけて、地方競馬およびJRAの若手ジョッキーが争う代表騎手選定競走「2025ヤングジョッキーズシリーズ トライアルラウンドが10月16日、園田競馬場で行われた。ダート1400mで行われた第1戦は、柴田裕一郎騎手（JRA）騎乗のクラウンオーシャンが中団待機から3、4コーナーで捲りきり、そのまま押し切って勝利。2着は西塚洸二騎手（JRA）騎乗のエールデュヴァン