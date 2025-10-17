地方競馬全国協会（NAR）は、第8回地方競馬ファン投票の結果を発表した。11月3日（祝月）に開催されるJBC2025を記念して行われたもので、投票期間は9月30日から10月14日まで。総投票者数は6445人、総投票数は2万9673票となった。得票数1位に輝いたのは、兵庫・新子雅司厩舎所属のイグナイター（牡7）で2637票を獲得。本年はサウジアラビアのリヤドダートスプリント（G2）から始動し、5月の兵庫大賞典で地元・園田に凱旋勝利。2