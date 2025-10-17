この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、ぽる@医者 漫画(水土曜更新)(@bot41040588)さんの投稿したエピソードです。具合が悪い際にかかる病院は、医師との相性も大切だと感じることはないでしょうか？現役呼吸器内科医のぽる先生はある日、診察室から出た患者さんとご家族が小声で話すのが聞こえ『泣きたくなった』そう。温かいエピソードにこちらもほっこり。 「頑張れそうだね」