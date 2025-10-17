声優の緒方恵美、花澤香菜が17日、都内で行われた劇場アニメ『劇場版 呪術廻戦0』復活上映「里香ちゃん応援上映」初日舞台あいさつに登壇。サプライズ登場した悠仁くん、憂太くん、悟くんとの愉快なやりとりを繰り広げた。【動画】緒方恵美＆花澤香菜、うっかりネタバレ発言に大慌て！「聞かなかったことにして…」応援上映であたたまった観客は、大きな拍手と大きな歓声で乙骨憂太の声を演じた緒方、祈本里香の声を演じた花澤