◇フィギュアスケート・GPシリーズ第1戦第1日（2025年10月17日フランス・アンジェ）ペアSPに向けた公式練習が行われ、昨季世界選手権優勝の“りくりゅう”こと三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）も軽快に汗を流した。本番衣装での曲かけでは3回転トーループやスロージャンプを着氷。息の合ったスピンも見せ、会場から拍手が起こった。ロケットスタートへ盤石の調整を印象づけた。