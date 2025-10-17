5年前に韓国系の市民団体がドイツ・ベルリンの公道に設置した「少女像」を地元の区が強制撤去しました。17日午前7時すぎ、ドイツ・ベルリンのミッテ区の公道に設置されていた「少女像」が区によって強制撤去されました。この少女像は慰安婦問題を象徴するもので、2020年に韓国系の市民団体が設置しました。少女像をめぐっては、ミッテ区が「一時的な美術品にあたる」として2年間の設置を許可。その後、団体側と移転について協議し