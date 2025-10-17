「ＣＳパ・ファイナルＳ・第３戦、ソフトバンク−日本ハム」（１７日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクの先発・上沢が古巣日本ハムを相手に１２６球の熱投も、七回２死で満塁の走者を残して降板。リリーフした木村光が郡司に走者一掃の３点二塁打を浴びた。これで上沢は６回２／３で６失点。悔しいマウンドとなった。手痛い２発も食らった。四回無死走者なしではレイエスに対し、狙ったコースより甘く入ったツーシーム