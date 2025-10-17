グローバルコスメブランド「SHEGLAM」から、毎年人気を博すアドベントカレンダーの2025年版『Sugar, Spice & Everything Glam Advent Calendar Box』が登場しました。ホリデー気分を高める可愛らしいスイーツモチーフのデザインに、リップやフェイス、アイメイクなどの現品アイテムを12日分セット。日ごとに扉を開けるたび、ワクワクが広がるSHEGLAMならではのメイク体験が楽しめます♡ S