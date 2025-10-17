雲南省大理ペー族自治州洱源県で人工栽培された水生植物・海菜花が収穫にこぎつけた。水質を示す機能と経済的価値を併せ持つ海菜花は、「水質指標」から「経済作物」へと転換し、村民の収入増加を促す特色ある産業になっただけでなく、生態環境保護と経済的な増収のウィンウィンも実現させている。（提供/人民網日本語版・編集/KS）