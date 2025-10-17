中国工業情報化部は先ごろから、重点地区で都市圏「ミリ秒級計算力使用」特別行動を展開しています。将来的に全国の重点都市圏では、計算リソースの呼び出し応答時間がミリ秒級に達することを目指します。今回提案された「ミリ秒級」計算力アクセスは、2027年に基本的に形成される計画です。これにより、都市圏内の計算力センター間の接続遅延は1ミリ秒以内となり、工場、産業パーク、病院などの重点施設と計算力センターのアクセ