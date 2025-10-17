マイメロディをモチーフにした「透明キラキラマスコット」が、10月中旬から、全国のカプセルトイコーナーで順次発売される。【写真】ウインク姿やたれ耳スタイルも！キュートなラインナップ一覧■カラフルなビーズが透けてかわいい今回登場するのは、2025年で50周年を迎えたサンリオのマイメロディが、クリア素材のマスコットになったカプセルトイ。ラインナップは、「ピンク」、「ピンク＆ブルー」、「ブルー」、「たれ耳