伊勢崎市にある県の天然記念物に指定されているマツを、地元住民たちが手入れしました。 伊勢崎市連取町にある「連取のマツ」は、樹齢３００年を超えるクロマツで、県の天然記念物に指定されています。手入れ作業は毎年この時期に行われ、江戸時代から続くとも言われる地域の伝統行事です。ことしは初めて「中学生ボランティア」として、近くの宮郷中学校から２１人が参加したほか、地元のスポーツクラブの子どもたちも加わ