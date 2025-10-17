伊勢崎市小泉稲荷神社の大鳥居周辺で約１千万本のコスモスが咲きそろい、訪れた人が写真を撮るなどして楽しんでいます。 このコスモス畑は、地元の農家でつくる小泉コスモス組合が、２００１年から整備しているものです。良く晴れた１７日は午前中から多くの人が訪れ、鳥居や赤城山を背景にコスモスの写真を撮っていました。 ことしのコスモスは夏の猛暑の影響で開花時期が遅れたものの、今は９割が咲いていて、今週末に満開を迎