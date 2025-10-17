日本相撲協会は17日、福岡市内で大相撲九州場所（11月9日初日・福岡国際センター）の御免祝いを開き、場所前後の日程を発表した。今年の九州場所のチケットは30年ぶりに一般前売り初日に完売した。チケット完売は2年連続。同場所担当部長の浅香山親方（元大関魁皇）＝福岡県直方市出身＝は「完売は皆さまのご協力のおかげ」と約120人の参加者にあいさつした。主な行事は次の通り。10月27日番付発表▽28日力士会▽11月4