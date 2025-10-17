少子化に伴い県立高校の定員割れが進むなか、高校の在り方を考える情報交換会が太田市内で開かれ、小規模化の課題などについて話し合いが始まりました。 この情報交換会は、少子化などを踏まえた県立高校の在り方について地域とともに検討を進めようと、県教育委員会が開いたものです。県内を８つの地区に分けて実施します。初回の１６日は、太田・館林・邑楽地区で、地元の市長・町長や学校関係者など約５０人が参加しました。