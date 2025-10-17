◆みやざきフェニックス・リーグソフトバンク4―6くふうハヤテ（17日、ひなたひむか）ソフトバンクからくふうハヤテに派遣中の育成2年目、佐倉俠史朗内野手（19）が、ホークス相手に無安打ながら次につながる対戦を振り返った。この日は「5番三塁」でフル出場。2回の第1打席では二ゴロ、3回は右飛。6回には津森宥紀に空振り三振に倒れ、8回は四球を選んだ。快音こそ響かなかったが「内容は悪くなかった。打てなかっ