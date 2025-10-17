県内でもクマによる人身被害が相次ぐなか、市街地にクマが出没した際に自治体の判断で銃による狩猟を可能とする「緊急銃猟」の実施に向けた訓練が、前橋市で行われました。 この訓練は、先月、一定の要件を満たした場合に自治体の判断で市街地などでの猟銃の使用が可能となる、「緊急銃猟」という制度が始まったことを受け、県が行ったものです。１７日は、県や市町村の鳥獣被害対策の担当者など約５０人が参加しました。 訓練は