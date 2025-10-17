◆パーソルクライマックスシリーズパファイナルステージ第3戦ソフトバンク―日本ハム（17日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクの周東佑京が2打席連続で日本ハム伊藤大海の好捕に阻まれた。9月20日以来のスタメン出場。3回の1打席目は日本ハム伊藤大海の直球を捉えるも、伊藤が体をのけぞらせながら好捕し、投ゴロに倒れた。5回の2打席目も150キロの直球をセンター方向にはじき返したが、こちらも伊藤が素早く