前橋市の小川市長は、市の既婚男性の職員とラブホテルで複数回面会した問題で、自身の給与を５割減額したうえで市長を続投すると表明しました。 前橋市の小川市長は１７日、市役所で記者団の取材に応じ、自身の給与を５割減額したうえで市長を続投すると表明しました。 この問題を巡っては、先月下旬の臨時会見で、小川市長がことし２月ごろからホテルで市の既婚男性の職員と１０回以上会ったと認めた一方で、男女関係を否定して