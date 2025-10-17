広島市東区の住宅で７１歳の女性の遺体が見つかった事件で、女性は発見された日に殺害されたとみられることがわかりました。 １４日午後７時半ごろ東区戸坂山根の住宅で、近くに住む７１歳の女性が首を絞められて殺害されているのが見つかりました。 警察は、この家に住む覚醒剤使用の疑いで逮捕した５６歳の男が、何らかの事情を知っているとみて捜査しています。 捜査関係者によりますと、１４日朝に女性を目撃したという複数