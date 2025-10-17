広島市中区の新天地公園で、７４歳の男が知人男性の顔をハサミで切りつけて殺害しようとした疑いで逮捕されました。 無職の男（７４）は１７日午前４時半ごろ、広島市中区の新天地公園で知人男性（３６）の顔面をハサミで切りつけて、殺害しようとした疑いがもたれています。 警察によりますと、２人は知人同士で、２人の知人とみられる人物から「男同士でもめている」と１１０番通報があったということです。 切りつけられた男