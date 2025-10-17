今週起きた世界のニュースを伝える「世界のミダシ」。「“携帯電話窃盗団”を摘発ロンドンで窃盗相次ぐ」についてです。◇イギリス・ロンドン警視庁が公開した映像。男を車から引きずり出すと地面に押しつけ手錠をかけます。逮捕された男の車の後部座席には。何台ものスマートフォンがありました。男はなぜこれほどスマホを所持していたのか。その理由を、街中の防犯カメラが捉えていました。スマホを見ながら歩く女性。