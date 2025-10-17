「ＣＳパ・ファイナルＳ・第３戦、ソフトバンク−日本ハム」（１７日、みずほペイペイドーム）日本ハム・郡司が七回２死満塁で走者一掃の３点二塁打。リードを６点に広げた。前日は好機で凡退して途中交代となるなど、ＣＳファイナルＳではブレーキとなっていた郡司。だが、この日も新庄監督に４番で起用されると、初回に先制犠飛。七回２死満塁では左中間へ走者一掃の３点二塁打を放った。