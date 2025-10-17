近年、急速に普及が進み今や身近な存在になりつつあるセルフレジ。待ち時間の短縮など生活の課題を解決してくれるはずでしたが、聞こえてきたのはセルフレジに苦戦した数々の経験談。セルフレジを導入したことでかえって店の回転率が悪くなったというスーパーが決断したのは…。さらに、海外では売り上げに影響があった事例も。今回のギモン解決班は、セルフレジに苦戦する人たちを取材しました。