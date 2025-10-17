女優佐久間あゆみ（24）が、17日に北海道・夕張で開幕した「第35回ゆうばり国際ファンタスティック映画祭2025」で、主演映画「無こその存在あるいは鮎子の人生」（GEN TAKAHASHI監督）でニューウエーブアワード賞を受賞した。授賞式に出席した佐久間は「素晴らしい賞をいただいてうれしいです。この賞を糧に新しい波を映画界に吹かせたいと思います。女優として、芝居を通して世界中、日本中に新しい波と世界、そして作品を届けら